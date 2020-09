Ein Flame bricht den Strecken-Weltrekord im Fahren mit einem elliptischen Rad

Ganz nebenbei hat Robbe Verstraete (Foto unten) ebenfalls am vergangenen Wochenende und ebenfalls für eine Spendenaktion eine Fahrradaktion hingelegt. Er ist den in Radsportkreisen berühmt-Berüchtigten Kemmelberg im Heuvelland in Westflandern 200 Mal raufgefahren. Der Kemmelberg gehört zu gleich mehreren flämischen Radsportklassikern und hat einen Anstiegsgrad von teilweise 20 %. Verstraete, 28 Jahre alt, sammelte damit Spenden für die flämische Krebsstiftung „Kom op tegen kanker“ („Steh auf gegen Krebs“). Vor 5 Jahren war Robbe Verstraete selbst an Krebs erkrankt, wurde aber wieder gesund.