Ex-Innenminister Jambon zum Fall Chovanec befragt: Vor 2,5 Jahren sah alles anders aus

Bei seiner Befragung sagte Jan Jambon, er habe damals nicht über die Informationen verfügt, die eine Untersuchung des Todesfalls gerechtfertigt hätten. Das Video zeige „inakzeptable“ und „schreckliche“ Bilder, sagte Jambon. Er habe aber lediglich einen sehr kurz gefassten Bericht über die Festnahme erhalten. Dieser Bericht, den die VRT-Redaktion einsehen konnte, enthält keine Angaben zu dem Verhalten der Polizisten in der Zelle.

Während der Anhörung erklärte der Ministerpräsident, wie er von dem Fall in seiner damaligen Funktion als Bundesinnenminister erfahren habe: Die Nachricht über den Tod des Festgenommenen habe ihn am 1. März erreicht. Daraufhin habe am 30. Mai eine Unterredung zwischen zwei Kabinettsmitarbeitern und dem slowakischen Botschafter in Belgien stattgefunden.