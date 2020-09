König und Königin bringen ihre Jüngste zu ihrer neuen Schule

Ihr 14-jähriger Bruder Emmanuel , der wegen einer Lernschwäche eine Sonderschule in Leuven besuchte, besucht seit einer Woche die International School of Brussels., in der auch sein 17-jähriger Bruder Gabriel angemeldet ist.

Prinzessin Elisabeth hat sich, nach ihrem Abitur an einem Institut in Wales, an der Königlichen Militärakademie eingeschrieben. Ihr Unterricht hat am Montag begonnen.