Schulstart für 1,2 Millionen Kinder und 170.000 Lehrkräfte in Flandern

Für die erste Schulwoche vom 1. bis 4. September gilt landesweit Code Gelb, sodass alle Kindern – nach dem ersten Lockdown Mitte März und zwei Monaten Schulferien – wieder zur Schule gehen können.

Die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulpersonal haben je nach Unterrichtsstufe gewisse Regeln einzuhalten:

In der Grundschule:

- Die Erwachsenen müssen einen Mund- und Nasenschutz in Anwesenheit anderer Erwachsenen tragen oder wenn sie nicht genügend Abstand zu den Kindern einhalten können.

- Die Klassenzimmer müssen mehrmals am Tag gründlich gelüftet werden.

Im Sekundarschulunterricht:

- Für die Lehrkräfte und Schüler*innen gilt Maskenpflicht in der Klasse, außer draußen und bei Sportaktivitäten.

- Lehrkräfte müssen die Abstandsregeln untereinander und zu den Schüler*innen einhalten.

- Gruppen/Klassen müssen voneinander getrennt bleiben und dürfen sich auch nicht in den Pausen treffen.

- Aktivitäten außerhalb der Schule sind derzeit nicht zugelassen.

- Die Klassenzimmer müssen mehrmals am Tag gründlich gelüftet werden.

Das flämische Bildungsministerium hat beschlossen, den Fernunterricht als Alternative zum Unterricht in der Klasse in Corona-Zeiten nicht zu fördern.

Wenn ein/e Schüler/in, eine Lehrkraft oder jemand vom Schulpersonal krank ist, muss er/sie wenigstens 7 Tage in Quarantäne. Die Klasse muss 14 Tage in Quarantäne. Die Schule muss jedoch nicht sofort geschlossen werden. Die PMS-Zentren kümmern sich um die Kontaktnachverfolgung in der Schule und alle daraus folgenden Maßnahmen.

Sofern die Corona-Epidemie unter Kontrolle bleibt, gilt Code Gelb für das gesamte Schuljahr.