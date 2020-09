438 Corona-Infektionen im Schnitt/Tag: Die Zahlen sinken weiter

In der Woche zwischen dem 23. und 29. August sind im Schnitt 4 Patienten pro Tag gestorben, die an Corona infiziert werden. In der Vorwoche lag der Durchschnittswert bei 7 Toten pro Tag.

In Belgien haben sich seit dem Ausbruch der Epidemie knapp 85.500 Personen mit dem Virus angesteckt.

Auch die Anzahl der Krankenhausaufnahmen ist rückläufig: In der besagten Woche sind im Schnitt 16 Corona-Patienten pro Tag in ein Krankenhaus eingeliefert worden: ein Rückgang von 25 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.