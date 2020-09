Witwe von Jozef Chovanec: jegliches Vertrauen in belgische Justiz verloren

In einem Interview mit der VRT hat die Witwe des Slowaken Jozef Chovanec erklärt, sie habe jegliches Vertrauen in die belgische Justiz verloren. Sie glaube auch nicht, dass ihr Mann in einem Krankenhaus an einem Herzinfarkt gestorben sei, sondern aufgrund der Polizeigewalt in einer Zelle auf dem Flughafen von Charleroi.