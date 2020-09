Corona-Reisewarnung: Außenminister bittet Deutschland und Niederlande, um Aktualisierung für Antwerpen

Nach der exponentiell steigenden Anzahl von Corona-Fällen in der Provinz Antwerpen mussten Personen, die nach dem 29. Juli aus Antwerpen in die Niederlande zurückkehrten, 10 Tage in Quarantäne.

Deutschland ergriff dieselbe Maßnahme für Rückkehrer am 21. August. Wer aus dem Risikogebiet nach Deutschland einreiste, musste 14 Tage in Selbstquarantäne. Nachdem die Corona-Infektionen infolge der Einführung einer neuen Ausgangssperre gesunken sind, hat das belgische Außenministerium eine Aktualisierung der Bewertung für Antwerpen seitens der Niederlande und Deutschland angefragt.

Die Anfrage wurde an die belgische Botschaft in Berlin und in Den Haag gerichtet, die mit den deutschen Behörden Kontakt aufnehmen werden, erklärte Marie Cherchari, Sprecherin des Außenministeriums: „Wir werden die Behörden über die Verbesserung der Gesundheitslage informieren, sodass sie ihre Reisewarnungen aktualisieren können.“