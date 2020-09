Belgische Politik: Kommt Bewegung in die Regierungsbildung?

Es könnte also dazu kommen, dass sich die sogenannten „Vivaldi“-Parteien zu konkreten Koalitionsgesprächen treffen werden. Die Vivaldi“-Koalition würde aus Liberalen (Open VLD in Flandern, MR im frankophonen Landesteil), Sozialisten (SP.A in Flandern und die frankophone PS), Grünen (Groen und Ecolo) sowie den flämischen Christdemokraten CD&V bestehen.

Warum „Vivaldi“? Die 4 Farben der beteiligten politischen Familien sind blau (Liberale), grün (Grüne), rot (Sozialisten) und orange (Christdemokraten) und stehen jeweils für eine Jahreszeit und das wiederum verweist auf das Werk „Die vier Jahreszeiten“ des italienischen Komponisten Antonio Vivaldi… Eine solche Koalition hätte eine Mehrheit von 87 der 150 Sitze in der Ersten Kammer des belgischen Bundesparlaments (siehe Grafik unten).

466 Tage nach den Parlamentswahlen in Belgien könnte es also zu einer Regierungsbildung kommen. Um die CD&V mit an Bord nehmen zu können, mussten/müssen die anderen Parteien einiges an Wasser in ihren Wein gießen. Die flämischen Christdemokraten haben zum Beispiel Probleme mit der Reform des belgischen Abtreibungsgesetzes, für dessen Lockerung es eine Mehrheit im Parlament gibt. Hier besteht also noch Redebedarf - sowohl bei eventuellen Koalitionsgesprächen, als auch in der Abgeordnetenkammer.