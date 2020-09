Deutschland: Antwerpen kein Risikogebiet mehr - Belgien: Spanien zur "roten Zone" erklärt

Die zuständigen Bundesministerien für Innen, Außen und Gesundheit hatten wegen eines deutlichen Anstiegs von Corona-Fällen die Region Antwerpen Anfang August zum Risikogebiet erklärt, das Auswärtige Amt sprach zudem eine Reisewarnung aus. Damit gilt in Belgien aus deutscher Sicht jetzt nur noch die Region Brüssel als Corona-Risikogebiet.

Spanien jetzt "rote Zone"

Ab Freitag gilt ganz Spanien für die belgischen Behörden als "rote Zone". Das bedeutet, dass jeder, der aus Spanien nach Belgien zurückkehrt, für zwei Wochen in Quarantäne gehen und einen Covid-19-Test machen muss. In Spanien, das schon einmal schwer von der Corona-Pandemie heimgesucht wurde, steigt die Zahl der Neu-Infizierungen überall recht schnell wieder an.

Für Spanien gilt denn auch eine Reisewarnung des belgischen Außenamtes, nach der alle touristischen und/oder nicht notwendige Reisen untersagt sind. Vorläufig davon ausgenommen ist die kanarische Insel Teneriffa. Spanien ist für Belgier ein beliebtes Touristenziel. Die Zahl der davon betroffenen Urlauber wird recht hoch sein.