"Olli 2.0", Belgiens erster selbstfahrender Bus ist für eine Genter Klinik unterwegs

Zum ersten Mal wird in Belgien ein selbstfahrender Bus in der Praxis getestet. Der Bus, „Olli 2.0“ genannt, bringt Patienten von der Bushaltestelle vor der Klinik AZ Maria Middelares in Gent bis zum Haupteingang. In einer ersten Phase soll der Bus bis zu 600 Personen pro Tag befördern. Das Fahrzeug ist völlig sicher und scannt permanent seinen Fahrweg, der 600 m lang ist und in 3 Minuten zurückgelegt wird.