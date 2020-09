Urteil: Die belgischen Kernreaktoren Doel 3 und Tihange 2 werden nicht vorzeitig stillgelegt

Das erstinstanzliche Gericht in Brüssel hat die Forderung, die Pannenreaktoren Doel 3 und Tihange 2 trotz tausender Haarrisse in den Reaktor-Ummantelungen von Netz zu nehmen, abgelehnt. Mehrere Anti-Atomkraft-Gruppen, zwei deutsche Bundesländer, Städte und Gemeinden in Deutschland und Luxemburg hatten diese Abschaltung auf juristischem Weg zu erreichen versucht, weil ihrer Ansicht nach diese Reaktoren nicht sicher seien.