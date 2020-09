Fall Chovanec: Der Hohe Rat für Justiz in Belgien untersucht und die EU-Kommission reagiert

Die Fragen des Rates sind so einfach, wie kompliziert: Wer machte was zu welchem Zeitpunkt? Wer wusste was zu welchem Zeitpunkt? Kam es zu einer Verschleppung des Falls und wenn ja, warum? Zudem soll untersucht werden, wie die Kommunikation zwischen der Polizei und ihrer Hierarchie und der Justiz und ihrer Hierarchie in diesem Fall verlaufen ist.

Dies ist das erste Mal überhaupt, dass der belgische Hohe Rat für Justiz in einem noch laufenden bzw. noch nicht abgeschlossenen Fall eingreift. Christian Denoyelle, der Vorsitzende des Hohen Rates, erklärte gegenüber VRT NWS, warum in diesem Fall untersucht wird: „Dieser Fall hat für viel Unruhe gesorgt und es ist die Rede von einer Vertuschungsoperation. Also müssen wir als Hoher Rat nachschauen, ob hier eventuell etwas dran ist und wenn ja, wie wir dies in Zukunft vermeiden können.“