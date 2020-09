Flämisch-Brabant: Bahnhof zu verkaufen, Schafe am Schloss und Investoren für historische Gebäude gesucht

In Dilbeek ist der ehemalige Bahnhof zu verkaufen (Foto unten). Die belgische Bahngesellschart NMBS/SNCB will sich davon trennen und versteigert das Gebäude für ein Mindestgebot von 239.000 €. „Charmant gelegen in einem ruhigen Wohnviertel“, heißt es dazu. Der Bahnhof von Dilbeek wurde 1880 gebaut und liegt an der Bahnlinie zwischen Brüssel und Denderleeuw in Ostflandern.

Der alte Bahnhof steht schon seit geraumer Zeit leer und es ist einiges daran zu machen, um darin wohnen zu können oder um dort einen Gastronomiebetrieb zu eröffnen. Beim flämischen Landesamt für Denkmalschutz heißt es dazu, dass in diesen Baustil in Belgien nur 9 Bahnhöfe gebaut worden sind. Darunter ist auch der Bahnhof von Sint-Martens-Bodegem hier ganz in der Nähe. Diese Gemeinde gehört zu Dilbeek.