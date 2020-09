Kommt nach dem Wolf jetzt auch der Luchs nach Belgien?

Wie lange der Luchs, ein absoluter Einzelgänger, bereits in den Ardennen umherschweift, ist fraglich. Erste Hinweise auf Luchse in Belgien gab es bereits ab 1990 aber die kamen aus den Voeren an der niederländischen Grenze und aus dem Hohen Venn in Ostbelgien. Und ab etwa 2007 wurde nichts mehr festgestellt, was die auf Anwesenheit eines Luchses hinwies.

Bei dem jetzt fotografierten Luchs handelt es sich um ein Wildtier, dass entweder tatsächlich hier lebt oder das regelmäßig vielleicht aus Frankreich hierherkommt. Sicher ist, dass es sich nicht um einen Luchs handelt, der aus einem Luchs-Programm kommt, das zum Ziel hat, diese Tiere hier wieder heimisch zu machen.

„Willkommen Wolf“ und die anderen Naturschutzverbände freuen sich sehr darüber, dass hier ein Luchs lebt oder leben könnte. Luchse sind scheu und ungefährlich. Sie meiden den Menschen und jagen in erster Linie kleine Nagetiere, Hasen oder Kaninchen und tragen als Raubtier zum natürlichen Gleichgewicht bei.