Belgien stuft einige Regionen in den Niederlanden als "orange Zone" ein - Schweiz streicht Belgien von der Risikoliste

In Österreich fallen die Bundesländer Oberösterreich, Wien, Salzburg und Tirol unter die „orangen Zonen“ des belgischen Außenamtes und in der Schweiz die Kantone Waadt, Wallis, Genf, Freiburg, Solothurn, Neuenburg, Basel-Stadt, Zürich, Glarus, Appenzell Ausserrhoden, Uri, Schwyz & Zug. Zudem sind weite Teile Frankreichs in den Augen des belgischen Außenamtes weiterhin „orange“ oder sogar „rote Zonen“.

Das Außenamt in Brüssel erklärt die Provinzen Zeeland, Nord-Brabant sowie Nord- und Südlimburg an der belgischen Grenze zu „orangen Zonen“ sowie auch Flevoland, Nord- und Süd-Holland und Utrecht. Von touristischen und nicht notwendigen Reisen oder Shopping-Ausflügen dorthin wird abgeraten, doch verboten ist dies nicht. Allerdings bittet das Außenamt darum, sich nach der Rückkehr aus den genannten Provinzen freiwillig auf Corona testen zu lassen und sich in Quarantäne zu begeben.