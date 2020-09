Corona in Belgien: Sinkende Kurve bei Ansteckungen flacht etwas ab

Im Messzeitraum 26. August bis 1. September haben sich täglich in Belgien rund 445 Personen mit dem Coronavirus Covid-19 angesteckt. Das entspricht einem Rückgang auf Wochenbasis um nur noch 1 %.

Während die Ansteckungszahlen in Antwerpen (Stadt und Provinz) stark rückläufig sind und sogar in der Region Brüssel-Hauptstadt leicht sinken (-7 %), werden leichte Anstiege in den Provinzen Lüttich und Namür in Wallonien und in Westflandern, Flämisch-Brabant und Limburg in Flandern registriert.

Die Zahl der Krankenhausaufnahmen geht im Wochenrhythmus von täglich 17 auf 16 Fälle zurück und die Zahl der täglichen Sterbefälle in Zusammenhang mit Covid-19 geht von 5 auf 5 Fälle zurück.

Seit Ausbruch der Corona-Epidemie sind in Belgien 9.901 Personen an den Folgen ihrer Infektion gestorben und 87.174 Personen haben sich mit dem Virus angesteckt, wie aus dem täglichen Update der Corona-Statistiken beim staatlichen Gesundheitsamt Sciensano ersichtlich ist.