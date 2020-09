Das Atelierhaus des flämischen Malers Constant Permeke in Jabbeke

Constant Permeke (1886-1952) ist von seinen Werken her ein ur-flämischer Expressionist und seine Bilder zeigen Arbeiter, Fischer, Bauern und vieles mehr und diese Gemälde sind nicht selten in diversen Brauntönen. Wie sagte Permeke gerne: „Ein Maler muss mit den Füßen in der Scheiße stehen!“. Doch seine Atelierwohnung in Jabbeke in Westflandern zwischen Brügge und Ostende ist kein dunkler kleiner Bauernhof, sondern ein für das Baujahr 1929 modernes Gebäude.