Die belgische Sängerin und Schauspielerin Annie Cordy (92) ist gestorben

Annie Cordy (1928-2020) ist am frühen Freitagabend unwohl geworden. Ein herbeigerufener Notarzt war rasch vor Ort, doch da ging es der Sängerin und Schauspielerin schon so schlecht, dass sie aufhörte zu atmen. Reanimationsversuche danach hatten keinen Erfolg mehr. Die Künstlerin aus Laken in Brüssel war in erster Linie im frankophonen Europa bekannt und beliebt. Viele Medien in Brüssel, in der Wallonie und in Frankreich vermelden den Tod von Cordy denn auch auf ihren Titelseiten der Samstagsausgaben.

Belgiens Premierministerin Sophie Wilmès von den frankophonen Liberalen reagierte zum Tod von Annie Cordy auf Twitter: „Annie Cordy war eine vollkommene Künstlerin, deren Humor und Lebensfreude der Art ‚Belgitude‘ entsprach, die wir so sehr lieben. Sie eroberte die Herzen von vielen Generationen.“

Lesen Sie bitte unter dem Video mit dem Chanson „Cigarettes, whisky et p'tites pépées“ weiter.