Memorial Van Damme: Mo Farah und Sifan Hassan laufen Stunden-Weltrekorde in Brüssel

Beim traditionsreichen und in Belgien als Memorial Ivo Van Damme bekannten Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Brüssel sind zwei der für dort drei angekündigten Weltrekordversuche am Freitag gelungen. Der viermalige Olympiasieger Mo Farah aus Großbritannien hat mit 21.330 gelaufenen Metern eine neue Rekordmarke über eine Stunde gesetzt und dies gleich bei seinem ersten Wettbewerb in diesem Jahr.

Im Brüsseler König-Baudouin-Stadion verbesserte der 37 Jahre alte Brite am Freitag damit den 13 Jahre alten Weltrekord des Äthiopiers Haile Gebrselassie, der bei 21.285 gelaufenen Metern in einer Stunde lag. Zugleich verlor der Niederländer Jos Hermens mit dem Erfolg Farahs in Brüssel seinen Europarekord, den er seit 1976 mit 20.944 Metern halten konnte.

Der Belgier Bashir Abdi, der hinter Mo Farah zweiter im Stundenlauf wurde, hat zudem im gleichen Atemzug den Weltrekord auf der 20 km-Distanz gebrochen. Er lief diese Distanz in 56'20"02.

