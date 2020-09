Regierungsbildung in Belgien: Die CD&V dämpft ein wenig den Optimismus

Nach Ansicht von CD&V-Parteichef Joachim Coens müsse noch viel inhaltliche Arbeit verrichtet werden und die flämischen Christdemokraten wollen auch die nicht an den anstehenden Koalitionsverhandlungen beteiligten flämischen Nationaldemokraten N-VA in die Gespräche miteinbeziehen, vor allem dann, wenn es um das Thema Staatsreform geht.

Inhaltlich wollte Coens am Samstag im einem Gespräch mit dem VRT-Sender Radio 1 nicht viel preisgeben, doch er gab zu verstehen, dass auch seine Partei an einer nächsten Stufe der Staatsreform festhalte und zwar an einer Staatsreform, bei der weitere Zuständigkeiten von der föderalen Ebene an die Länder abgegeben werden. Und dabei sollte die N-VA eben mit am Tisch sitzen.