Reisebusunternehmen bieten De Lijn in Flandern Hilfe beim Schülertransport an

„Wir verfügen über 1.700 Fahrzeugen, von denen die meisten doch stillstehen. Last uns darüber sprechen. Wir sind schließlich auch Profis.“, sagte Kim Taylor vom FBAA. Die privaten Reisebusunternehmer wollen und können De Lijn konkret in den Stoßzeiten mit ihren Fahrzeugen helfen. Die Busunternehmen wissen, dass dies kein leichtes Unterfangen darstellt, z.B. im Bereich des Fahrscheinverkaufs und der Ticketkontrollen, doch für vieles könnte man praktische Lösungen finden, so der Verband. Man müsse nur mal drüber reden…

Auch die Flixbus-Tochter Eurolines-Belgien meldet Konkurs an

Knapp einen Monat nach der Pleite von Eurolines in Frankreich hat auch die belgische Filiale des Fernbus-Unternehmens Konkurs angemeldet. Schon vor einigen Wochen hatte das deutsche Busunternehmen Flixbus, das den Konkurrenten Eurolines im April 2019 übernommen hatte bekannt gegeben, dass der Konkurs des Tochterunternehmens nicht mehr abgewendet werden könne. Eurolines Belgien beschäftigt in Belgien rund 30 Mitarbeiter an den Standorten Schaerbeek (am Brüsseler Nordbahnhof) und Sint-Gillies in Brüssel sowie in Lüttich, Antwerpen und Gent.