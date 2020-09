Der Tag des offenen Denkmals in Flandern - Open Air und/oder digital

Im Angebot sind auch Wanderungen und Radtouren entlang von rund 40 Standorten rund um Tervuren in Flämisch-Brabant bei Brüssel. In der Umgebung von Antwerpen, genauer in Bonheiden, Putte, Sint-Katelijne-Waver und Duffel, kann man der Bunkerlinie folgen. In Gingelom in der Provinz Limburg kann man entlang der römischen Grabhügel wandern oder radeln. In Hamme in Ostflandern ist die ehemalige Textilfabrik „Tasibel“ zum letzten Mal in ihren Ursprungszustand zu besuchen, bevor die Gebäude zu einer Wohnanlage umgebaut werden. Und in Waregem in Westflandern ist ein Blick hinter die Kulissen der Pferde- und Trabrennbahn von „Waregem Koerse“ möglich.

Alle Informationen zum Tag des offenen Denkmals in Flandern sind unter https://www.openmonumentendag.be/ zu finden.