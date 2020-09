Die Brüsseler dürfen einen neuen Namen für den Leopold II.-Tunnel suchen - Es muss ein Frauenname sein!

Der Leopold II.-Tunnel in Brüssel, der längste Straßentunnel in Belgien, bekommt einen neuen Namen. Der Name des umstrittenen Kolonial-Königs soll verschwinden. Die Region Brüssel-Hauptstadt lässt jetzt die Bevölkerung nach einen neuen Namen suchen, stellt jedoch eine Bedingung: Es muss ein Frauenname sein. Damit will die Region die Bedeutung des weiblichen Geschlechts in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit nicht nur symbolisch stärken.