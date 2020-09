Die Roten Teufel gewinnen mit 0:2 in Dänemark

Die anschließende Unruhe hatte Dries Mertens (Foto oben) genutzt, um einen zurückgespielten Ball ins Tor der Dänen zu knallen und damit war die Entscheidung nach 77 Minuten gefallen. Nationalcoach Roberto Martinez gönnte den beiden Neulingen Leandro Trossart und Jérémy Doku (Foto unten) in den letzten 10 Minuten ihre erste Länderspielerfahrung.

Die Tabelle der Gruppe 2

In der Gruppe 2 der Nations League führt Belgien nach dem ersten Spieltag mit 3 Punkten vor England. Die Engländer gewannen mit 0:1 in der Nachspielzeit gegen Island. Die Isländer sind Tabellendritte und die Dänen stehen am Tabellenende.

Am Dienstag spielen die Roten Teufel in Brüssel gegen Island. Trainer Martinez kann jetzt auch mit Kevin De Bruyne und Michy Batshuay arbeiten. Batshuay ersetzt Yannick Carrasco, der zurück zu seinem Arbeitgeber Atletico Madrid fährt. Dies war so zwischen dem belgischen Fußballverband KBVB und Atletico ausgemacht.