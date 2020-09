Paraglider-Pilot kommt bei Absturz in Vraesene ums Leben

In Vraesene bei Beveren in der Provinz Ostflandern ist am Sonntag ein Pilot eines Paragliders ums Leben gekommen. Gegen 10 Uhr am Sonntagvormittag war das Leichtflugzeug in ein Feld gestürzt. Über die Unfallursache ist noch nicht viel bekannt, doch Zeugen gaben ab, dass die Maschine kurz nach dem Start Motorprobleme hatte und abstürzte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Piloten feststellen. Dabei handelt es sich um einen 50 Jahre alten Mann aus Deinze in Ostflandern.