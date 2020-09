Corona-Fälle: Streik in der AB InBev-Brauerei in Jupille

Seit Donnerstag schon wird die AB InBev-Brauerei in Jupille bei Lüttich bestreikt. Dort, wo das gleichnamige Bier Jupiler gebraut wird (siehe Video), ist es in der Produktion zu einigen Corona-Fällen gekommen. Daraufhin haben die rund 750 Beschäftigten dieses Standorts die Arbeit niedergelegt, um damit mehr Sicherheit in Sachen Covid-19 an ihrem Arbeitsplatz zu fordern.