Ein Stück Berliner Mauer kommt nach Brüssel und der Erlös geht an die Krebsstiftung

Das Mauerstück aus Berlin wurde bei Elia in Schaarbeek so aufgestellt, dass es für alle, die sich dafür interessieren, sichtbar ist, unterstreicht Elia-CEO Peeters abschließend: „Wir kaufen nicht einfach so ein Stück Beton, sondern ein Stück echte Geschichte. Es ist gut erhalten und die Graffiti auf der Mauer sind noch deutlich sichtbar. So sieht man noch immer die Frustration der Menschen damals. Wir stellen es mit Absicht da auf unserem Gelände auf, wo es viele Menschen sehen können.“