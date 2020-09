Am Freitag soll deutlich sein, wie die Regierung aussehen soll, doch die CD&V hatte plötzlich inhaltliche Probleme

Und die N-A?

Rousseau reagierte in den vergangenen Tagen auch auf die Kritik der flämischen Nationaldemokraten, die hier außen vor bleiben, dass die 7-Parteien-Gruppe nicht über eine Mehrheit der flämischen Wählerstimmen verfüge: „Ich setze mich für alle Flamen und für alle Belgier ein.“

N-VA-Parteichef Bart De Wever sagte am Wochenende aber auch, dass er auf die Loyalität der zukünftigen Koalition setze. Schließlich habe man auch mit seiner Partei in den vergangenen Wochen an einem Arbeitspapier gearbeitet, in dem vieles, auch Punkte zu einer weiteren Stufe der Staatsreform, im Detail festgehalten worden seien. Er rechne damit, dass dies weiter Bestand haben werde. Andernfalls habe Flandern Probleme in Fragen, bei denen die Mitarbeit der Bundesebene notwendig sei.

Gespräche unter Druck?

Joachim Coens (Foto unten), der Vorsitzende der flämischen Christdemokraten CD&V, ärgerte sich am Montag darüber, dass sich nicht alle Beteiligten an die Abmachung gehalten haben, vorerst Zurückhaltung an den Tag zu legen: „Ich bin sehr sauer. Das Projekt Regierungsbildung steht unter Druck!“

Sein Problem schien offenbar, dass einige offen darüber spekulieren, wer Premier werden soll. Unter anderem wird der Name des aktuellen Vizepremiers Alexander De Croo (Open VLD) genannt und PS-Parteichef Paul Magnette brachte sich selbst in Stellung als Mitglied der größten politischen Familie im Land - die Sozialisten PS und SP.A. Nicht zuletzt machte der Vorsitzende der frankophonen Liberalen MR, Jean-Louis Bouchez, die Bemerkung, die derzeitige Premierministerin Sophie Wilmès sollte weiter im Amt bleiben.

Inhaltliche Garantien gefordert

Doch seine Sorgen waren inhaltlicher Natur. Coens forderte für seine Partei Garantien zu bestimmten Themen: Keine Verlängerung des Abtreibungstermins von 12 auf 18 Wochen, eine deutliche Richtung für eine weitere Stufe der Staatsreform 2024 und Lösungen für Probleme bei Quoten für Ärzte und bei der Einführung von 5G. Inzwischen aber konnte hier ein Konsens mit den beiden Vor-Regierungsbildnern gefunden werden und zu einem Streit kam es nicht. Der CD&V-Parteichef sagte im Nachhinein, dass seine Verärgerung nicht mit der Postenverteilung zu tun gehabt habe und schon gar nicht mit der Frage, wer denn jetzt Premier werden soll.

Scheitert das Projekt Regierungsbildung bis zum Stichtag 17. September, dem Tag an dem die amtierende Minderheitsregierung im Parlament die Vertrauensfrage stellen muss, wird es wohl zu Neuwahlen kommen, was eigentlich niemand will.