Jedes dritte Schulkind steigt von den öffentlichen Verkehrsmitteln auf das Rad um

Aus einer Umfrage unter 5.500 VAB-Mitgliedern ist ersichtlich, dass tatsächlich jedes dritte Schulkind, das bisher mit dem Bus oder der Straßenbahn, bzw. mit dem Zug zur Schule gefahren ist, jetzt mit dem Rad fährt. Nur rund die Hälfte derer, die bisher Busse und Bahnen nutzten, bleiben dem ÖPNV weiter treu.

Weiter Schulweg

Das betrifft in erster Linie Jugendliche und Kinder, die einen weiten Schulweg haben oder die nicht in einer größeren oder großen Stadt leben. Der Autofahrer- und Verkehrsverband fordert inzwischen auch sicherere Verkehrswege für Radfahrer. „Der VAB bittet um mehr Aufmerksamkeit für die Sicherheit von Radfahrern an den Schulen und auf den Radwegen in Richtung der Schulen. Es liegt jetzt vor allem an den Städten und Gemeinden, zu schauen, wie das sicherer werden kann.", so VAB-Sprecher Junes.