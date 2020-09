Kortrijk stellt den ersten Corona-gerechten Veranstaltungsplatz vor

Der Veranstaltungsplatz soll bereits am 26. September eröffnet werden. Dann soll es Überraschungsauftritte von nicht genannten Künstlern geben. Der Platz besteht aus 30 Containern, in denen z.B. Catering und Getränke angeboten werden, in denen aber auch eine Bühne errichtet wird.

Der Innenraum wird eine Fläche von 35 auf 45 Metern haben und ist in kleine Quadrate aufgeteilt, in denen die Besucher in ihren Gruppen, hier in Belgien „Blasen“ oder „Bubbels“ genannt, Platz finden können. Insgesamt sollen hier bis zu 1.200 Zuschauer Events verschiedenster Art erleben können.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)