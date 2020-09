Wirtschaftskrise und Corona: Jedes 5. Unternehmen in Belgien von Konkurs bedroht

Pieter Timmermans, der Vorsitzende des belgischen Unternehmerverbandes VBO, befürchtet, dass etwa jedes 5. Unternehmen in Belgien vor dem Konkurs steht und diese Wirtschafts- und Coronakrise wohl nicht überleben wird. Davon sind in erster Linie mittelständische Unternehmen mit wenig Personal betroffen, so Timmermans in einem Gespräch mit der frankophonen Tageszeitung Le Soir.