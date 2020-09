Anzahl Museumsbesucher in der Tourismushochburg Brügge sinkt drastisch

Wer Brügge vor dem Ausbruch der Corona-Epidemie besucht hat, erinnert sich gewiss an die Touristenscharen in den schmalen Gassen des malerischen Grachtenstädtchens. Wer heute durch Brügge streift, profitiert fast ungestört von der einzigartigen Kulisse. Sehr zum Leidwesen der lokalen Wirtschaft. Nur 200.000 Eintritte in die Museen der Stadt wurden verzeichnet. 2019 waren es noch 800.000 gewesen …