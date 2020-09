Belgierin Dominique Leroy wird neue Europachefin bei Deutsche Telekom

In der Mitteilung heißt es, Dominique Leroy habe über 30 Jahre Erfahrung im Konsumgüterbereich und in der Telekommunikationsindustrie. Der Vorstands-vorsitzende Timotheus Höttges schätze ihre ausgeprägte Markt- und Kundenorientierung: “Sie steht für Wachstum. Ich kenne Dominique Leroy aus vielen Terminen in Brüssel. Dort wird sie uns auch bei der politischen und regulatorischen Arbeit sehr gut unterstützen."

Bis 2011 war Leroy bei Unilever als Managing Director für Belgien und Luxemburg tätig. Danach wurde sie bei Proximus für das Privatkundengeschäft verantwortlich, bevor sie von 2014 bis 2019 den CEO-Posten innehatte.