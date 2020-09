Älter als Amazon und bol.com: Colruyt macht den Collishop dicht

Webshops, die keine Nahrungsmittel, sondern andere Waren verkaufen – sogenannte Non-Food-Läden – müssen sich spezialisieren, wenn sie in der heutigen Wirtschaft Erfolg haben wollen. Das sagt Dieter Struyve von Colruyt. Die belgische Supermarktkette will sich daher auf die weitere Spezialisierung seiner Nischenläden Dreamland, Dreambaby, Fiets! und MyUnderwear24 zulegen, und zwar sowohl in den Internet- als auch in den stationären Filialen seiner Fachgeschäfte.

Collishop war einer der ersten und ältesten Webshops in Belgien. Die Konkurrenz der US-amerikanischen Plattform Amazon und des niederländischen Ahold-Delhaize-Ablegers bol.com war in den letzten Jahren zu groß geworden.

Zum Nachteil wurde dem Collishop auch, dass er sich als Marke nicht hervortun konnte, erklärt Marketingfachfrau Els Bruegelmans von der KU Leuven: „Ganz am Anfang hat Colruyt es versäumt, den Collishop als Marke zu etablieren.“