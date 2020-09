Die Roten Teufel gewinnen mit 5:1 gegen Island

Die letzten Minuten gehörten sowieso dem Nachwuchs. Coach Roberto Martinez hatte junge Spieler im Kader. Neben Verschaeren stand auch der 18-jährige Jérémy Doku (Foto unten) auf dem Platz - ebenfalls RSC Anderlecht und auch schon Spieler der nationalen U21 (die ebenfalls am Dienstag mit 4:1 gegen Deutschland gewonnen hatte), der von Anfang an dabei war. In der ersten Halbzeit zeigte er noch einige unvorsichtige Anfängerpatzer, doch im zweiten Durchgang erwies er sich als zunehmend sicherer.

Und zwar also so sicher, dass er in der 79. Minute das 5:1 mit einem sehenswerten Treffer herbeiführte. Belgien (6 Punkte) führt jetzt die Tabelle in der Nations League-Gruppe 2 nach den Siegen gegen die Dänen und die Isländer an, denn England (4 Punkte) kam nicht über ein 0:0 gegen Dänemark (1 Punkt) hinaus. Island ist ohne Punkte letzter.

