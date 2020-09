Regierungsbildung in Belgien:  Corona-Quarantäne und Video-Konferenzen

Am Mittwoch wurde aber weitgehend Entwarnung gegeben, denn alle Tests erwiesen sich als negativ. Nur Lachaert ist also mit Covid-19 infiziert. Und doch bleiben alle Beteiligt aus Vorsicht erst einmal in Quarantäne, wie Conner Rousseau offiziell mitteilte. Inzwischen hat übrigens Vizepremier Alexander De Croo den Vorsitz bei den flämischen Liberalen Open VLD stellvertretend für Lachaert übernommen.



Virologe Steven Van Gucht unterstreicht indessen, dass sich am besten alle Betroffenen zweimal auf das Virus testen lassen müssen, denn es könne sein, dass Corona bei einigen Personen erst nach mehreren Tage ausbricht oder zumindest zum Vorschein komme.

Was die Corona-Infizierung von Egbert Lachaert im Einzelnen für die Regierungsbildung bedeutet, bleibt abzuwarten. Am Freitag, den 11. September ist eine neue Audienz beim König vorgesehen und am 17. September muss die aktuelle Minderheitsregierung um Premierministerin Sophie Wilmès (MR) im Parlament die Vertrauensfrage stellen…

Trotzdem sollen bis zum 18. September keine physischen Treffen und Verhandlungsrunden möglich sein, denn die Betroffenen sollen in Quarantäne bleiben, bis ein zweiter Test gemacht und analysiert werden kann.

Die meisten Beteiligten sind der Ansicht, dass an beiden Deadlines (11. und 17. September) geschoben werden könne. Inzwischen gab auch der Palast bekannt, dass der Coronatest bei König Philippe negativ ausgefallen sei. Auch mit ihm muss jetzt besprochen werden, wie es zeitlich und formal weitergehen wird.

Inzwischen meldete sich auch Egbert Lachaert selbst per Twitter, den es dann doch heftiger erwischt hat: „Die Müdigkeit nach intensiven Tagen schien normal. Doch die fiebrige Kraftlosigkeit von heute ist noch etwas ganz anderes. Das wünsche ich niemandem. Vielen Dank für alle Genesungswünsche. Hoffentlich können wir bald wieder mit unserem normalen Leben weitermachen #COVID19.“