Schwimmender Solarpark in Flandern ist so groß wie 10 Fußballfelder

Auf dem Gebiet der Gemeinden Mol und Dessel in der Provinz Antwerpen ist der erste schwimmende Solarpark in Flandern in Betrieb genommen worden. Diese Anlage, genannt „Floating PV“-Park, produziert erneuerbaren und nachhaltigen Strom für rund 2.200 Haushalte und für ein Sandunternehmen, auf dessen Gelände die Anlage entstand.