Was fürs Auge: Männermode - Ausstellung im Brüsseler Mode & Spitzenmuseum

Das Mode & Spitzenmuseum in Brüssel zeigt noch bis zum 13. Juni 2021 eine umfassende Ausstellung zum Thema Männermode. Gezeigt werden Exponate von Designern und Modemachern aus dem In- und Ausland. Vom klassischen Maßanzug bis zu quietschbunten Klamotten ist hier alles zu sehen, was das Herz begehrt.