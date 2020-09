Belgien: Die Regierung Wilmés kann bis zum 1. Oktober weiterarbeiten

Die Verhandlungspartner in Sachen Regierungsbildung befinden sich bis zum 18. September in Quarantäne und dürfen sich bis dahin nicht sehen oder treffen. Alle laufenden Gespräche und Verhandlungen laufen derzeit über das Internet.

Bis zu diesem Stichtag soll feststehen, wer Regierungsbildner wird und das ist dann auch der neue Premierminister, so VRT-Politikanalyst Johny Vansenant in den 19-Uhr-Nachtrichten bei Radio 1. Laut unseren Kollegen der RTBF wird es am Freitag zu einer Telefonkonferenz bzw. Telefonaudienz der Vor-Regierungsbildner mit König Philippe kommen.

Gesetzlich ist das alles möglich, denn die Deadline 17. September für die Vertrauensfrage von Premier Wilmés hatten die im belgischen Bundesparlament vertretenen Parteien am 17. März vereinbart. Sicher ist übrigens, dass die Regierung das Vertrauen nicht bekommen wird. Ziel ist, so schnell wie möglich zu einer regulären belgischen Regierung zu kommen. Da macht eine Deadline die Runde, bei der die Rede vom Stichtag 28. September ist.

Aber, einige im Parlament vertretene Parteien kritisieren den Vorgang und beschweren sich darüber, dass die Abgeordnetenkammer hier übergangen werde, meldet die belgische Nachrichtenagentur Belga dazu am frühen Donnerstagabend.