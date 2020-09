Coronavirus: Weiter leicht steigende Zahl der Neu-Infizierungen in Belgien

Insgesamt haben sich bisher in unserem Land 89.691 Personen mit dem Virus infiziert. Derzeit liegt die Zahl der neuen Ansteckungen bei 58,2 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Auch die Zahl der Krankenhausaufnahmen ist weiter leicht nach oben gegangen. Im oben genannten Messzeitraum wurden pro Tag etwa 21 an Corona erkrankte Patienten in ein Krankenhaus eingewiesen. In der Vorwoche waren dies noch täglich 17 Einweisungen.

Derzeit befinden sich 245 Patienten in klinischer Behandlung. Bisher wurden 19.188 Personen nach einer Covid-19-Ansteckung in Krankenhäusern behandelt. Die Zahl der Sterbefälle durch Corona sinkt aber weiter und zwar von 4 täglichen Fällen auf jetzt 2 pro Tag. Damit sind bisher 9.917 Menschen an Covid-19 gestorben.