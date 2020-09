Flanderns Sozialisten: Aus der SP.A wird bald "Vooruit"

Der Parteiname SPA - „Sozialistische Partei.Anders“ bzw. auch „Sozial Progressive Alternative“ genannt - stammt aus dem Jahr 2001. Der damalige Vorsitzende Patrick Janssens hatte aus der SP („Sozialistische Partei“), die SP.A gemacht. „Vooruit“ sei sowohl ein Augenzwinkern in die Vergangenheit, aber mit offenen Visier in Richtung Zukunft, so Rousseau heute. Als der neue Vorsitzende am Vorabend des 1. Mai seine traditionelle Ansprache zum Tag der Arbeit hielt, fand dies über eine Art TV-Sendung statt, die gestreamt wurde. Und dieses Programm hieß damals „Vooruit TV“…

Damals war das ein Hinweis in Richtung des alten sozialistischen Volkshauses „Vooruit“ und der gleichnamigen Zeitung in Gent, wo die Sozialisten oft und gerne ihre Parteitage abhalten. Heute ist das Vooruit in Gent ein politisch unabhängiges Kulturzentrum (Foto Mitte) und da freut man sich gerade nicht besonders darüber, dass die SP.A sich gerade in „Vooruit“ umbenennt - ganz im Gegenteil. Doch Rousseau ist der Ansicht, „dass die Leute den Unterschied schon machen werden.“

Zwei ähnliche Parteinamen in einer Stadt

Verärgert ist man auch in der Zuckerstadt Tienen in Flämisch-Brabant. Hier existiert eine lokale Partei mit dem Namen „Tienen Vooruit“, die nichts mit der SP.A zu tun hat. Die SP.A-Lokalsektion Tienen würde nach der Namensänderung „Vooruit Tienen“ heißen. Man werde seinen Parteinamen nicht ändern, so die Vorsitzende dieser Partei, Els Moyens: „Wir sind und bleiben Tienen Vooruit, auch wenn uns Rousseau anruft. Wir werden den Unterschied auf inhaltlicher Ebene schon deutlich zu machen wissen…“ Dies sagt übrigens auch Nele Daenen von der SP.A Tienen…