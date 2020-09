"Produktion wichtiger als unsere Gesundheit" - Streiks bei AB InBev in Löwen und Hoegaarden

In der AB InBev-Brauerei in Jupille bei Lüttich wird seit der vergangenen Woche gestreikt (siehe nebenstehenden Beitrag). Hier sind mehrere Mitarbeiter an Corona erkrankt, doch das Management hält alle Vorkehrungen, die zur Eindämmung des Virus am Arbeitsplatz getroffen wurden, für ausreichend. Das aber sehen die Arbeiter dort anders und haben die Arbeit niedergelegt.

Am Dienstag sind Verhandlungen zur Lösung des Problems gescheitert und zu einer Versöhnung zwischen den streitenden Parteien ist es nicht gekommen. Aber, am Donnerstag gab die Direktion als Reaktion auf die Arbeitsunterbrechungen in Löwen und Hoegraarden zu verstehen, dass man weiter "offen für den Dialog" sei.

ACV-Gewerkschaftler Vanautgaerden erklärt, warum die Maßnahmen der Direktion nicht unbedingt greifen: „Es gibt Regeln zum Abstandhakten, doch wenn unter der minimalen Besetzung gearbeitet wird, werden die Schichten plötzlich vermischt. Dann hat man natürlich viel mehr direkte Kontakte als zugelassen. Es muss von der Direktion aus zu deutlichen und nicht interpretierbaren Regeln kommen.“