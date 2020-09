Belgien sendet ein  Hilfsteam nach Lesbos und nimmt jugendliche Flüchtlinge aus Moria auf

Belgien entsendet 13 Mitarbeiter des B-Fast-Teams nach Lesbos zur Versorgung der Flüchtlinge nach dem Brand im völlig überfüllten Flüchtlingslager Moria, wie das Außenamt in Brüssel mitteilte. Das Team besteht in erster Linie aus Ersthelfern und Notärzten, die verhindern sollen, dass sich das Corona-Virus unter den Flüchtlingen jetzt rascher ausbreitet. Belgien folgt damit einem Aufruf der WHO, in Moria gerade in Sachen Covid-19 aktiv zu werden. Unser Land wird auch einige minderjährige Flüchtlinge aus Moria aufnehmen. Damit schließt sich Belgien einer EU-Initiative an.