Fall Chovanec: Slowakische Präsidentin will eigenen Experten an den Ermittlungen beteiligen

Die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová (Foto) hat öffentlich dazu aufgerufen, dass die belgischen Behörden einen Experten aus ihrem Land an den Ermittlungen im Fall Jozef Chovanec beteiligt. Dies würde der Glaubwürdigkeit der belgischen Justiz zugutekommen, so Čaputová. Chovanec war im Februar 2018 in einer Zelle am Flughafen von Charleroi nach einem harten Polizeieinsatz gestorben. Seit einigen Wochen wird dieser Fall wieder aufgerollt.