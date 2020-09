Prinzessin? Delphine Boël will genauso behandelt werden wie ihre Geschwister

Delphine Boël (52 - Foto), die uneheliche Tochter von Ex-König Albert II. (86), ist ihrem Ziel, offiziell als dessen Tochter anerkannt zu werden, einen Schritt näher gekommen. Während einer Anhörung vor Gericht am Donnerstag zweifelte der ehemalige belgische Monarch diese Tatsache nicht mehr an. Jetzt steht die Frage im Raum, ob sich Boël „Prinzessin von Belgien“ oder „Königliche Hoheit“ nennen darf. Bis spätestens bis zum 29. Oktober will das Brüsseler Berufungsgericht ein formelles Urteil dazu sprechen.