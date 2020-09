Telefonische Audienz: König Philippe gibt den Vor-Regierungsbildnern noch etwas Zeit

Doch die Corona-Erkrankung von ersterem hat den Zeitplan über den Haufen geworfen, da alle 7 mit den Gesprächen befassten Parteichefs eine Weile in Quarantäne gehen mussten, bis ein zweiter Test für sie ebenfalls negativ ist. Damit kann auch die Deadline zur Regierungsbildung am 17. September nicht eingehalten werden (siehe auch nebenstehenden Beitrag). Ein neues Treffen mit dem Verhandlungspartnern kann erst am 18. September stattfinden und sonst wird mit Video-Konferenzen gearbeitet, die sich aber als nicht so effizient erweisen.

Jetzt kann bis zum 21. September weiterverhandelt werden. Dann kommt es zu einer abschließenden Audienz beim König. Lachaert und Roussau haben anschließend mitgeteilt, dass bis spätestens am 1. Oktober eine Regierung steht.