Gouverneurshaus in Brügge: Wo Napoleon, der deutsche Kaiser und Prinz William sich zur Ruhe betteten

Seit seiner Errichtung als bischöflicher Palast, Mitte des 16. Jahrhunderts, wurde das Gebäude in der Brügger Altstadt mehrmals umgebaut und dem Zeitgeist angepasst. Vom Barock verwandelte sich sein Inneres und Äußeres, im 18. Jahrhundert, in die klare Geradlinigkeit des Klassizismus. Die Französische Revolution schasste die Bischöfe, an deren Stelle die Präfekten aus Frankreich einzogen.

Unter den Franzosen wurde der Palast erneut umgebaut, diesmal im Empirestil.

Nach der Niederlage Napoleons erkoren die Niederlande den Palast op de Brug zur neuen Residenz ihrer Gouverneure (1815-1830).

Seit der belgischen Unabhängigkeit ist der ehemalige Bischofspalast die Amtswohnung des Provinzgouverneurs von Westflandern. Dieses Amt hat seit dem 1. Februar 2012 Carl Decaluwé (CD&V) inne.

Im folgenden Video zählt er illustre Gäste der Residenz auf.