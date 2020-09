Provinz Antwerpen schenkt dem Sportpaleis 360.000 Euro, um Auswirkungen der Corona-Krise zu dämpfen

„Mit diesem Geld können wir das Gebäude in Stand halten und auf die Zeit vorbereiten, wenn wieder viele begeisterte Besucher zugelassen sind“, reagiert der Direktor der Konzert- und Veranstaltungshalle, Jan Van Esbroeck.

Die Provinzbehörde hatte das Gebäude 1997 übernommen, als das Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten steckte. In den folgenden Jahren wurde die Veranstaltungshalle komplett renoviert und sogar erweitert. Seitdem wird der Sportpaleis im In- und Ausland für Megakonzerte, Sportveranstaltungen und andere Events geschätzt.

In normalen Jahren ohne Corona empfängt der Sportpaleis in Antwerpen rund 1 Million Besucher. 2020 dürfte aber ein Jahr ohne Besucher werden. „Wer hätte gedacht, dass wir in eine solche Situation geraten würden“, reagiert Van Esbroeck fassungslos: „Die Einnahmen sind gleich null, während unsere Ausgaben für Wartungen und Instandhaltung weiterlaufen. Wir können uns über die Unterstützung der Provinz nur freuen.“

Provinzrat Luk Lemmens (N-VA) erklärte die großzügige Geste damit, dass das Veranstaltungsprogramm besonders vielseitig und fast jeder Flame irgendwann einmal im Sportpaleis zu Gast war: „Das wollen wir in Zukunft auch so halten.“