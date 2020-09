Tests mit potenziellem Corona-Impfstoff gehen nach kurzer Unterbrechung weiter

Der Impfstoff befindet sich in der dritten und letzten Testphase. Gegenwärtig erhalten 30.000 Personen in Großbritannien, in den USA, in Brasilien und Südafrika eine Impfung oder ein Placebo.

Auch in Belgien nehmen 130 Testpersonen unter Aufsicht der Uniklinik von Gent an diesem Test teil.

Nachdem bei einer Testperson in Großbritannien Beschwerden aufgetreten waren, hatten die Impfstoffhersteller die Testphase unterbrochen. Ein unabhängiges Team wurde mit einer Untersuchung beauftragt. Die Ergebnisse sind von der Art, dass die Tests jetzt fortgesetzt werden können.

„Es handelt sich hier um ein Standardverfahren“, erklärt der Antwerpener Epidemiologe Pierre Van Damme: Bei Untersuchungen dieser Größenordnung wird immer ein unabhängiges internationales Team hinzugezogen. Nur dieses Team verfügt über alle Daten: Wer zum Beispiel geimpft worden ist, wer ein Placebo bekommen hat usw.“