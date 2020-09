Beschleunigung der Corona-Ansteckungen beunruhigt die Virologen

Mit Spitzen bis zu über 960 Corona-Neuinfektionen am Samstag und über 636 Infektionen im Schnitt pro Tag während der Woche vom 3. bis 9. September hat eine Beschleunigung der Ansteckungszahlen eingesetzt. Steven Van Gucht (oben) von der Gesundheitsbehörde Sciensano nennt die Entwicklung beunruhigend. Virologe Marc Van Ranst hält an den geltenden Maßnahmen fest. „Problem ist, dass man diese Maßnahmen in Frage stellt.“